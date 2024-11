Luis Enrique: “Barcola può fare grandi cose. Al PSG sto bene, c’è un grande progetto”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in vista della gara contro il Lens di domani sera.

Queste le sue parole: “Barcola dove può arrivare? Non lo so e questo non mi preoccupa, perché se non segna per tre giorni, si scrivono le cose. Ma quando non segna lui, lo faranno gli altri, è così che funzionano le squadre. Non ci sono responsabilità extra, tutti devono proteggere gli altri, non ci può essere un giocatore più sotto pressione”.

Nonostante le rotazioni, Pacho è un punto fermo: “Dall’inizio della stagione vi ho parlato spesso della differenza tra parole e statistiche: non ingannano. Abbiamo sempre ricordato che la sua firma era importante. Si è adattato molto velocemente, porta molte delle cose di cui avevamo bisogno, vincendo i duelli, portando fuori i palloni, essendo efficace nella sua area, recuperando molti palloni”.

Il PSG sta segnando più gol dell’anno scorso, ma a volte manca ancora di efficacia…

“Fin dall’inizio ho avuto questa sensazione, che è molto diversa dalla vostra: voi vedete problemi dove io non ne vedo. Stiamo segnando più gol, stiamo sfruttando più occasioni e stiamo ottenendo risultati migliori. Facciamo più gol, prendiamo più punti, non vedo problemi. La squadra troverà le soluzioni. In Champions League, forse c’è stata una partita in cui non siamo stati all’altezza, ma nelle altre due siamo stati nettamente superiori ai nostri avversari. I dati sono sotto gli occhi di tutti”.

Conta ancora su Kolo Muani? “Conto su tutti i miei giocatori, senza eccezioni. Da quel momento in poi, come vi ho sempre detto, mi fido di quello che vedo in partita e in allenamento. Con un allenatore come me, un giocatore che non gioca può cambiare la sua situazione grazie al modo in cui si allena”.

Foto: sito PSG