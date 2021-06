Luis Enrique: “Aspetterò Busquets, sarà in lista. Abbiamo rispettato i protocolli, le positività ci hanno sorpreso”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato della situazione Covid: “Oggi è l’undicesimo giorno in cui siamo qui in ritiro, ti spiego lo stato in cui ci troviamo: abbiamo rispettato i protocolli, la convivenza è perfetta, non abbiamo violato alcun protocollo. Le positività ci hanno colti di sorpresa. Vorrei ringraziare i giocatori che ho chiamato per lasciare le vacanze e venire qui, senza avere alcuna garanzia. In questo momento ci alleniamo con il piano A e il piano B. Abbiamo bisogno dei giocatori al loro meglio, l’incertezza c’è. Poche volte ho avuto un gruppo di lavoro con una così grande intesa e affiatamento tra giocatori e staff. Lo ricordo solo al Barça B. Vaccini? Circa 2 mesi fa ci avevano informato che potevano vaccinare la nazionale. Non si poteva, lo accettiamo, ora sembra che si possa fare ma siamo ancora in attesa. Busquets sarà sicuramente in lista, lo aspetterò. Lui sta benissimo”.

Foto: Twitter Spagna