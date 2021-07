Luis Enrique: “Amo l’Italia e Roma. Sarà una grande semifinale. Gomitata di Tassotti? E’ passata una vita”

Alla vigilia di Italia-Spagna, in attesa della conferenza stampa di questo pomeriggio, ha parlato a Sky Sport il CT della Nazionale spagnola, Luis Enrique.

Queste le sue parole: “Una sfida con l’Italia è sempre più difficile. Penso che l’Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. E’ una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione”.

Il mio rapporto con l’Italia: “Io amo l’Italia, mi piace l’Italia e mi piace Roma, dove ho vissuto un’esperienza bellissima anche se solo di un anno. Per me è sempre un piacere giocare contro l’Italia, lo faremo anche a novembre in Nations League e sarà un’altra grande sfida. Amo tutto dell’Italia e di Roma”.

La gomitata di Tassotti nel ’94? “E’ passata una vita. Ho conosciuto Tassotti, nessun problema. Ho chiarito con Mauro”.

L’errore che la Spagna non dovrà fare? “L’unico errore che non faremo è non essere la Spagna, giocheremo la partita dal 1′ al 90′. Poi potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito”.

