Luis Enrique a Verratti: “Con me non giocherai mai”

Il futuro di Marco Verratti è ormai lontano dal PSG. Era stato chiaro fin da subito Luis Enrique con il centrocampista abbruzzese. Le Parisien riporta un dialogo tra il tecnico spagnolo e il giocatore, con Luis Enrique che non ha usato mezzi termini nell’incontro di inizio agosto, in presenza anche del d.s. Luis Campos: “Con me non giocherai mai”, gli avrebbe detto.

Come raccontato, Verratti ha già diverse offerte. l’idea di Al-Khelaifi è quella di cederlo all’Al-Arabi, società qatariota di proprietà di un suo cugino. L’accordo tra i due club è stato già trovato, resta solo da convincere il 30enne italiano, che sembra però piuttosto riluttante. Verratti vorrebbe continuare a giocare in Europa ma finora non sono arrivate offerte in linea con le richieste dei parigini.

Foto: Instagram Verratti