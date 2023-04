Luis Enrique a Londra per incontrare il Chelsea

Luis Enrique è a Londra per incontrare il Chelsea. Il club inglese vuole a ogni costo un sostituto di Potter, a maggior ragione dopo il pareggio di ieri sera contro il Liverpool e con una stagione in qualche modo da salvare. Nagelsmann è il candidato numero uno, ma in questi giorni sta facendo resistenza perché vorrebbe entrare non in corso ma dal prossimo luglio. Il Chelsea ha insistito, insisterà, ma nel frattempo – come segnalato da diverse fonti spagnole – Luis Enrique è a Londra per incontrare il club e trovare un accordo.

Foto: Instagram Luis Enrique