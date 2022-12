Luis Enrique: “5 minuti di follia. Non abbiamo nulla da festeggiare”

Luis Enrique , CT della Spagna, non le ha mandate a dire ai suoi giocatori dop la sconfitta contro il Giappone, che vede la Spagna qualificarsi sì, ma come seconda del girone, agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non sono contento, perché in cinque minuti abbiamo subito due gol. E se avessero avuto bisogno di farcene tre ce li avrebbero fatti. Siamo stati molto lontani da quello che volevo. Il Giappone è passato per primo e ha meritato. Mi dà fastidio perché mi sarebbe piaciuto arrivare primo nel girone. Autocritica? Stasera analizzeremo la gara, ma questo deve servire da monito. Dobbiamo mostrare un po’ più di forza. Oggi non ho molto da festeggiare a dire il vero”.

