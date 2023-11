Luis Diaz torna in Colombia. Ad accoglierlo ci sono i genitori. L’abbraccio è commovente

Bella scena di amore e affetto per Luis Diaz, attaccante del Liverpool e della Nazionale della Colombia. La famiglia Diaz ha vissuto un incubo, che è finalmente finito. I genitori del calciatore colombiano del Liverpool erano stati rapiti il 29 ottobre scorso: con il padre del ragazzo, rilasciato soltanto 13 giorni dopo. Luis Diaz, tornato in Colombia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale, ha potuto riabbracciare i suoi cari dopo il periodo più complicato della loro vita. Le immagini, sono state pubblicate twitter dalla Federazione Colombiana.

¡ ! Así fue el emocionante encuentro de Lucho con su papá Mané Díaz y su familia❤️ ¡Te queremos y estamos más unidos que nunca! @LuisFDiaz19 #TodosSomosColombia pic.twitter.com/mtYBNUsURq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023

Foto: twitter Colombia

Foto: twitter Liverpool