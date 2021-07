Luis Diaz, l’agente: “Ci sono stati contatti e sondaggi con tanti club. Per ora nulla di concreto”

L’esterno colombiano del Porto, Luis Diaz, dopo le buone prestazioni in Copa America con la sua Nazionale, ha catturato l’attenzione di molti club. L’agente del classe’97, Carlos Van Strahalen, nel corso di un’intervista ad As ha ammesso l’interesse di tante squadre nei confronti del suo assistito. “Ci sono stati contatti e sondaggi, ma finora nessuna offerta formale. Chiaramente, con la grande Copa America che Luis ha disputato, l’interesse dei club è aumentato, ma non c’è nulla di concreto e lui continua a godersi le sue vacanze con la famiglia e gli amici. Prima della Copa America, diversi club hanno seguito da vicino i progressi di Luis, visti i buoni risultati che ha avuto in due stagioni in Portogallo, ma non è un segreto che dopo il torneo l’interesse sia aumentato”.

FOTO: Twitter Copa America