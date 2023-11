Luis Diaz in lacrime dopo la doppietta che stende il Brasile. In tribuna c’era anche il papà

Personaggio della notte in Colombia è stato Luis Diaz, attaccante del Liverpool, che con una doppietta ha steso il Brasile, ha permesso il successo alla sua Nazionale. Dopo il primo gol, l’attaccante è scoppiato in lacrime ed è stato sommerso dall’affetto dei compagni. In tribuna c’era il padre del giocatore, recentemente liberato dopo 12 giorni vissuti in prigionia essendo stato rapito. Un momento emozionante, che ha visto l’applauso di tutto lo stadio. Se poi si aggiunge che la Colombia ha anche battuto il Brasile, è stata proprio una serata di grande festa.

Foto: twitter Copa America