Luis Diaz allontana le voci: “Sono molto felice al Liverpool, ho sempre voluto giocare lì”

Luis Diaz, ala sinistra colombiana ex Porto ora in forza al Liverpool ha parlato direttamente dal ritiro della sua Nazionale, con cui si sta preparando per l’imminente Copa America, riguardo ai rumors che lo vorrebbero lontano da Liverpool. Il colombiano classe 1997, autore di 13 gol e 5 assist fra tutte le competizioni, ci ha tenuto a ribadire le sue intenzioni riguardo il futuro. Il colombiano è legato ai Reds da un contratto fino al 2027. Queste le sue parole:

“Sono molto felice al Liverpool, è una grande squadra e un grande club, ho sempre voluto giocare lì, quindi sono molto felice e rilassato. Non penso a nient’altro, penso alla nazionale colombiana, che è il nostro posto”.

Foto: instagram Luis Diaz