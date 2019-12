Luis Castro: “Tanti assenti per l’Atalanta? Conta il collettivo. Partita importante e qualificazione apertissima”

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con l’Atalanta: “Noi sappiamo che passare il turno è molto importante, sia per noi che per l’Atalanta. Ci aspettiamo una gara molto difficile, molto interessante. La possibilità di passare è 50-50, si affrontano due squadre piene di ottimi giocatori. Taison e i troppi cartellini? Noi parliamo con lui, facciamo un lavoro, ma queste conversazioni rimangono dentro la società. Non parliamo di niente, per voi. Sono cose riservate all’interno del club e della squadra. Taison è un grande giocatore, consapevole delle sue capacità. L’Atalanta con tanti assenti? La rosa è abbastanza ampia, è stato un buon mercato per loro. Hanno pensato a questo impegno, hanno un organico che può supplire infortuni. Chiaro che Gasperini vorrebbe tutti i giocatori a disposizione. L’Atalanta non è caratterizzata da un uomo o da un paio di giocatori. È un collettivo, gioca il pallone collettivamente, non dipende da un singolo. Per me è importante studiare i movimenti della squadra, difensivi e offensivi, come spostano la palla. Calcio d’angolo, punizioni. Non cambia dalle situazioni”.

Foto: teamtalk