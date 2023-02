Luis Alberto: “Tornerò prima o poi al Cadice, ma non voglio chiudere male con la Lazio”

Luis Alberto, durante un’intervista sul canale Twitch del giornalista Benni Arroyo, è tornato a parlare del suo futuro e di un suo possibile ritorno al Cadice, sua squadra del cuore. Il fantasista della Lazio non ha mai nascosto il desiderio di voler chiudere la propria carriera in Spagna: “Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l’interesse del Cadice, ringrazio i tifosi che mi hanno mandato tanti messaggi. Soffro tanto quando guardo le partite, tornerò prima o poi ma a gennaio non è semplice. Lo sforzo sarebbe stato altissimo e non è stato possibile, poi non ho intenzione di chiudere la mia avventura male con la Lazio, quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister. Qui con tutti ho un gran rapporto e devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno darò tutto per la Lazio e cercherò di portare la squadra in Champions”.

Foto: Instagram Luis Alberto