Luis Alberto: “Sto bene, per questo mi arrabbio per le sostituzioni. Assist a Zaccagni? Menomale ha segnato, sennò lo ammazzavo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 sulla Juventus: “Sto bene fisicamente, per questo mi arrabbio quando mi sostituisce subito Sarri. Dopo la sosta del Mondiale penso di stare meglio anche mentalmente. Sicuramente per quello gioco”.

Poi ha proseguito parlando dell’assist fornito a Zaccagni: “L’avevamo provato ieri ma l’importante era che riuscisse oggi. Era un po’ difficile ma meno male che ha segnato, sennò lo ammazzavo”.

Infine, sull’importanza di battere la Juventus: “Ci mancavano solo loro da battere. Credo sia la squadra più forte del campionato per rosa, anche se il Napoli sta abbastanza bene. Abbiamo fatto una gara perfetta”.

Foto: Instagram Lazio