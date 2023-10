Luis Alberto: “Sono felice come un bambino. Non ho mai avuto tanta fiducia in me stesso”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “E’ un momento in cui sono tranquillo, mi diverto giocando. Sono felice come un bambino, manca poco per lasciare il sogno e questi ultimi anni voglio viverli alla grande. Il mio miglior momento in carriera? Si, ho una fiducia che non ho mai pensato di avere. Mi metto a disposizione dei compagni e per me la cosa più importante è portare la Lazio più in alto possibile. Stiamo provando a scalare la classifica perché ancora ci manca qualche punto”.

Più difficile questo o il gol di tacco a Napoli?“Non lo so, vedo tante partite. So come si buttano i portiere, so come escono, li vedo sempre il venerdì, studio tutto e quindi sapevo che dovevo alzare un po la palla”

Sei tu il 10 più forte di questa Serie A? “Non lo so, io faccio il mio per il bene della Lazio. Ci sono tanti 10 forti, dobbiamo godere tutto del calcio che è lo sport più bello del mondo”.

Foto: Instagram personale