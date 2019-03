Luis Alberto show: doppietta e assist nel 4-1 al Parma

Tutto facile per la Lazio che mette da parte il pareggio contro la Fiorentina e torna alla vittoria contro il Parma. Primo tempo completamente a senso unico con gli uomini di Inzaghi capaci di portarsi sul 4-0 dopo 45 minuti. A sbloccare il match ci pensa Marusic, mentre qualche istante più tardi sale in cattedra Luis Alberto. Lo spagnolo torna al gol sul rigore ma si replica più tardi con la sua personale doppietta da fuori area. Prima del duplice fischio arriva anche l’assist per il poker di Lulic. Nel secondo tempo è semplice amministrazione con il Parma che trova il gol con Sprocati grazie all’errore di Patric.

Foto: Twitter ufficiale Lazio

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus 2-0 (Sturaro, Pandev)

15.00 Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic – Meggiorini)

15.00 Lazio-Parma 4-1 (Marusic, Luis Alberto 2, Lulic – Sprocati)

15.00 Empoli-Frosinone 2-1 (Caputo rig., Pajac – Valzania)

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Atalanta, Lazio** 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma, Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli, Udinese** 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo* 11.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno