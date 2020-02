Luis Alberto: “Questo pareggio sa di poco. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica”

Il numero 10 della Lazio Luis Alberto – tramite un post su Instagram – ha commentato il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona.

“Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica. Al lavoro“.

Foto: As