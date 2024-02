Luis Alberto: “Non siamo stati all’altezza della partita. Fortunati a finire il primo tempo in vantaggio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luis Alberto ha così parlato così dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentinai: “Abbiamo fatto poco, siamo stati fortunati a finire il primo tempo in vantaggio. Non siamo stati all’altezza della partita, peccato per il contropiede sbagliato del 2-0, ma non possiamo perdere così tante partite. Oggi era importantissima per la classifica, Nel calcio se sbagli troppo paghi, loro hanno sbagliato tanto ma non hanno pagato. Dobbiamo migliorare ancora tanto, c’è solo da lavorare, parlare meno e allenarci di più”.

Foto: Instagram Luis Alberto