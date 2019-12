Luis Alberto miglior uomo assist d’Europa: lo spagnolo è già a quota 11

La Lazio ottiene la settima vittoria consecutiva in campionato e vola sulle ali dell’entusiasmo avvicinandosi proprio alla Juventus dopo averla battuta per 3-1. Un successo, quello contro i bianconeri, che porta ancora la firma in calce di Luis Alberto. Lo spagnolo è salito già a quota 11 assist e, dopo il cross per il gol di Luiz Felipe, diventa il primo (record assoluto) nella Serie A a 20 squadre a raggiungere la doppia cifra negli assist prima del termine dell’anno solare. L’ex Liverpool è semplicemente l’uomo assist per eccellenza, il migliore in Europa, avendo messo alle sue spalle De Bruyne del Manchester City e Muller del Bayern Monaco, fermi a 9. Inseguono con 7 il sudcoreano Son del Tottenham e Sancho del Borussia Dortmund. La Lazio di Inzaghi vola e si gode le gesta del Mago andaluso.

Foto: Lazio Twitter