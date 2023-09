Luis Alberto: “Mi sento al centro della Lazio, Sarri ha fiducia in me”

Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta per 2-0 col Milan, Luis Alberto ha così parlato anche del suo ruolo – sempre più centrale – all’interno della rosa di Maurizio Sarri: “Devo fare il meglio per la squadra. Mi sento bene, mi sento al centro del progetto. Il mister ha fiducia in me, devo continuare così e aiutare tutti i compagni e prendere punti che ci servono per far stare la Lazio dove merita”.

Foto: Twitter Lazio