Luis Alberto: lesione all’adduttore. E la Lazio sul mercato…

Brutte notizie per Luis Alberto che dovrà fermarsi per diverse settimane. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Luis Alberto ko nella fase cruciale della stagione, considerata anche la posizione di Kamada (aspettando le convocazioni della Coppa d’Asia in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio) possibile che la Lazio decida di andare sul mercato per una nuova mezzala.

Foto: Instagram Luis Alberto