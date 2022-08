Luis Alberto: le parole di Tare, la panchina, il Siviglia e Ilic. I retroscena

“Luis Alberto resterà alla Lazio”, ha detto Tare prima dell’esordio in campionato contro il Bologna. Possibile, ma noi -ripetiamo – lasceremmo sempre uno spiraglio aperto. Intanto perché Monchi per il Siviglia continua a pensarci malgrado l’arrivo di Isco. Poi perché il Mago sta facendo ancora la panchina: è vero, nello spezzone che ha giocato contro il Bologna ha fatto la differenza, ma il suo destino non è in panchina. Qualche giorno fa c’è stato un dialogo tra il suo entourage e Lotito, per Luis Alberto il Siviglia resta la priorità, in caso contrario si metterebbe senza problemi a disposizione della Lazio, essendo tra l’altro titolare di un contratto fino al 2025. Quindi significa che bisogna aspettare e che magari, subito dopo il mercato, Luis Alberto potrebbe riprendersi la leadership e la maglia. Ilic a Verona è sempre lì, che aspetta: l’Hellas l’ha promesso alla Lazio, il centrocampista confida ancora in un salto di qualità. E quindi? La partita ha ancora qualche margine di manovra: non sono certezze, ma consiglieremmo di aspettare.

Foto: twitter Lazio