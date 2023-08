Luis Alberto-Lazio, pace fatta: lo spagnolo è tornato in gruppo

Sono stati giorni di fibrillazione tra la Lazio e Luis Alberto. Lo spagnolo, infatti, aveva deciso di non partire per l’amichevole dei biancocelesti contro l’Aston Villa. Il Magoha fatto capire di non gradire la situazione che si sta creando intorno al suo rinnovo, per il quale l’accordo c’è da tempo ma ancora non è arrivata l’ufficialità. Erano arrivare anche le parole tuonanti del presidente Claudio Lotito e la versione sulla situazione del calciatore tramite il suo entourage. Ma adesso è tutto rientrato ed è arrivata la pace. Dopo le scuse, il Mago è tornato ad allenarsi regolarmente agli ordini di Maurizio Sarri.

Foto: Twitter Lazio