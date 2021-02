Luis Alberto, la solita magia per stendere la Samp. Lazio a quota 43

Vittoria importante e sofferta per la Lazio di Simone Inzaghi, oggi all’Olimpico arrivava la Sampdoria di Ranieri.

Non è mai facile dare il massimo in campionato quando pochi giorni dopo c’è la Champions League, ma i biancocelesti partono bene e trovano la rete decisiva al 24′ con Luis Alberto su assist di Milinkovic-Savic, conclusione splendida a giro dello spagnolo sulla quale nulla può Audero.

Ciro Immobile non riesce a trovare il gol nel giorno del suo compleanno ma è l’ultimo a smettere di provarci, nella ripresa la Samp non molla e si rende pericolosa più volte nei pressi della porta difesa da Reina, ma la Lazio resiste e vince di misura. Ora l’undici di Inzaghi è a quota 43 punti al pari della Roma, però i giallorossi scenderanno in campo domani sera a Benevento per provare a staccarsi nuovamente. La Samp rimane ferma a 30 punti al decimo posto.

Foto: AS