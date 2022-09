Luis Alberto: “La Lazio è casa mia, sono felice qui. Ho parlato tanto con Sarri di questa cosa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 4-2 contro il Feyenoord, Luis Alberto ha così commentato il successo ottenuto dai biancocelesti all’Olimpico “Abbiamo giocato tante partite ad un livello abbastanza alto, anche con il Napoli. Oggi era importante vincere e dare la sensazione di essere squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un calcio bellissimo e potevamo chiuderlo sul cinque o sei a zero. Io sono un po’ diverso da altri giocatori, non ho alcune caratteristiche difensive ma penso di essere migliorato tanto in questi anni. Io voglio giocare. E’ da tanto tempo che quando si vince, si vince tutti mentre quando si perde è sempre colpa di Luis Alberto: io vado avanti”. Infine, ha così risposto sull’accostamento di quest’estate al Siviglia: “Si parla sempre del Siviglia perché è il mio paese. Mia mamma è semplicemente una persona anziana che vuole stare vicina a suo figlio. La Lazio è casa mia, qui sto bene: ho parlato tanto con il mister di questa cosa. Sono felice qui”.

foto: Instagram Luis Alberto