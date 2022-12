Luis Alberto: “Il gol mi dà fiducia, un sogno indossare la fascia da capitano. Mondiale? Tifo per Messi, non può smettere senza vincerlo”

Dopo l’amichevole vinta con il Galatasaray, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha così parlato al termine del match: “È stato bello andare in gol dopo alla prima partita dopo la ripresa degli allenamenti. La rete mi dà fiducia e motivazione. Il mese di ottobre è stato molto difficile con tante partite, siamo tornati con la voglia di fare molto bene nella seconda parte di stagione. Dopo il primo gol abbiamo reagito bene, siamo stati stretti e abbiamo giocato un bella partita. Non do molta importanza alla fascia da capitano, qui siamo tutti uguali. Il capitano è Ciro Immobile e so che anche a Danilo Cataldi piace indossare la fascia. In ogni caso, è sempre un onore essere il capitano”.

Mondiale? “Tifo Argentina per Messi, il miglior giocatore della storia. Lui è il calcio e non può smettere senza vincere questo trofeo”.

Foto: Instagram Lazio