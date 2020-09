Luis Alberto: “Felice di far parte della famiglia Lazio”

Fresco di rinnovo di contratto fino al 2025, Luis Alberto festeggia sui social: “Sono felice di essere in questo gruppo, in questo club e in questa meravigliosa famiglia che è la Lazio“.

🇮🇹 Sono felice di essere in questo gruppo, in questo club e in questa meravigliosa famiglia che è la @OfficialSSLazio 🦅 🎩

·

🇪🇸 Estoy muy contento de formar parte de este equipo, de este club y de esta maravillosa familia que es la @OfficialSSLazio 🦅🎩#MagicLuis2025 #SerieA pic.twitter.com/VgAdQdw8fv — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) September 29, 2020

Foto: Twitter Lazio