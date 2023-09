Luis Alberto: “È stata una battaglia. Spero sia la partita della svolta, sabato vinciamo”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Mediaset dopo il clamoroso pari interno contro l’Atletico Madrid: “La partita è stata una battaglia, devo fare i complimenti a tutta la squadra perché dopo quel gol non era facile continuare a stare lì con la testa. Sono felice per tutti i tifosi, se lo meritavano e sono contento per Provedel”.

Poi ha proseguito: “Porta stregata? E’ vero che ti metti a pensare che non è il tuo momento, ma mi auguro che dopo di oggi la squadra prenda la fiducia che merita. Sabato bisogna vincere per forza”.

Foto: Instagram Luis Alberto