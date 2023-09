Luis Alberto: “Contratto? Sono tranquillo. Mi piacerebbe chiudere in Spagna, dipende come sto fisicamente”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato anche della spinosa questione contratto: “A fine partita parliamo sempre con i tifosi, loro ci stanno aiutando sia in casa che fuori, credo sia un segno di rispetto andare nel loro settore e parlarci a fine partita. Il contratto? A dicembre vado via! (scherza, ndr). Sono tranquillo, ma come ho detto prima mi piacerebbe concludere nel mio paese, dipende come sto fisicamente”.

Foto: Instagram Luis Alberto