Luis Alberto come Messi: 30 assist in due anni. E per Inzaghi, ora, è insostituibile

La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo trascinata dalle prodezze balistiche di Luis Alberto. Lo spagnolo, rivitalizzato dal gioco di Simone Inzaghi, è il principale artefice (insieme a Ciro Immobile) dell’incredibile cavalcata biancoceleste in campionato. Il numero 10 rifinisce, il bomber fa gol: e tutto con una straordinaria naturalezza. Il presidente Lotito si gode il suo gioiello, pagato appena 5 milioni nel 2016. Luis Alberto è il miglior assist-man in Europa: con i due messi a segno nell’ultimo match contro la Juventus, lo spagnolo ha raggiunto quota 11. Nell’anno solare, invece, sono 15 le palle gol fornite dal Mago ai suoi compagni: prima di lui ci erano riusciti solo Cassano, Cossu e Mertens. E non finisce qui: allargando il discorso alla stagione passata, gli assist diventano 30, gli stessi messi a referto da Lionel Messi. Un giocatore insostituibile, come testimoniano i dati di inizio campionato. Inzaghi ha fatto a meno di Luis Alberto solo per 50 minuti quest’anno. Lo spagnolo ha infatti giocato 1300 minuti sui 1350 complessivi in 15 giornate: i problemi fisici e la pubalgia sofferti in passato sembrano ormai un lontano ricordo.

Foto: Twitter Lazio