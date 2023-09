Luis Alberto, altro che Arabia! È un Mago al centro della Lazio

Lo avevano mandato in Arabia, con lanci improvvisi figli del sensazionalismo, senza che ci fosse una trattativa davvero concreta. Qualcuno ci ha creduto, peggio per lui. Più che altro era un messaggio ai naviganti, privo di verità assolute. Luis Alberto aveva deciso di restare alla Lazio, voleva soltanto che venissero rispettati gli accordi su un prolungamento di contratto ottimo e abbondante. Il Mago stava attendendo con pazienza, nella speranza di poter assistere presto alla fumata bianca. L’attesa lo stava logorando, il ritardo anche di più, poi è venuta fuori la storia dell’Arabia pubblicizzata a dismisura ma senza una profondità. Siccome contano i fatti e non le chiacchiere, all’interno di un’estate con molti nomi fantasiosi accostati alla Lazio, adesso non resta che certificare quando sta avvenendo. Il Mago sempre più al centro del sistema di Sarri, con tanti saluti all’Arabia che non c’era…

Foto: Instagram Lazio