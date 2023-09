Luis Alberto: “A volte mi piace far casino, ma la Lazio è tutto per me”

Durante l’intervista concessa al Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha così parlato dei suoi “mal di pancia”: “A volte lo faccio apposta ad alzare un po’ di polvere, specie quando cerco una motivazione extra. Mi piace fare un po’ di casino, mi piace provare quella tensione, quelle sensazioni. A volte mia moglie mi dice: devi fermarti, non andare oltre. Io sono così, se voglio fare una cosa la faccio, non mi curo degli effetti. Se penso che una cosa sia giusta per me, è impossibile fermarmi”.

Poi ha proseguito: “Il nostro era un rapporto un po’ strano. La squadra stava giocando senza di me e, giustamente, io volevo il campo. Gli chiesi se potevo andare in prestito per sei mesi. Sembriamo molto diversi e invece siamo molto simili. Proprio per questo abbiamo vissuto momenti un po’ così. Anche quando stavo male con lui, parlando di calcio con gli amici spiegavo di averlo aiutato a capire qualcosa. Ma è soprattutto lui che mi ha aiutato a diventare un giocatore più forte, completo”.

Infine, sul futuro: “Ci sono stati momenti in cui ho veramente pensato di andar via ma per me la Lazio è tutto, è la seconda casa. Roma sarà per sempre la mia seconda casa, qui con la mia famiglia abbiamo tutto quello che desideriamo”.

Foto: Twitter Lazio