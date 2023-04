Luigi Sepe al veleno sui social, con Paulo Sousa una ferita mai chiusa

Arrivato nel gennaio del 2022 in quel di Salerno, Luigi Sepe è stato uno dei protagonisti della storica salvezza della scorsa stagione della Salernitana, con Davide Nicola anche quest’anno il portiere campano ha dimostrato un buon livello fermato solo dall’infortunio subito nei primi di dicembre. Stop che ha fatto muovere la dirigenza granata in sede di mercato arrivando a mettere sotto contratto Guillermo Ochoa in attesa del rientro dell’estremo difensore italiano. Lo stesso Ochoa però complice anche il cambio d’allenatore è riuscito ad affermarsi meritatamente come primo portiere, scavalcando proprio lo stesso Sepe che non ci sta e nella giornata odierna si è lasciato andare un post sui social scrivendo: “IN SILENZIO…OSSERVANDO!!!”

Sepe e Paulo Sousa, un rapporto mai sbocciato che si porta strascichi dal 2015/2016. Stagione in cui i due erano alla Fiorentina, il portiere arrivava da un’annata ottima all’Empoli ed era pronto al grande salto affermandosi anche a Firenze, non dello stesso avviso Paulo Sousa che durante ritiro estivo, nelle gerarchie sorprendentemente pone Ciprian Tătărușanu come primo portiere, invece Sepe sarà schierato solamente nelle partite del girone di Europa League mentre per i sedicesimi contro il Tottenham viene di nuovo relegato in panchina. E’ questa la goccia che fa traboccare il vaso e nei giorni successivi all’andata del match contro gli inglesi, il portiere nativo di Torre Del Greco si lascia andare ad una lunga dichiarazione dove critica il poco impegno e le scelte dell’allenatore portoghese esclamando: “Finisce qui la mia avventura”.

Dichiarazioni che fecero scalpore ma che furono subito rimangiate dallo stesso portiere con una lunga lettera sui social qualche giorno dopo in cui si scusava con il club e i tifosi spiegando il motivo di quelle parole e la frustrazione a seguito dell’esclusione contro il Tottenham. Rapporto che dunque con Paulo Sousa rimane ai ferri corti e che sta vivendo in quel di Salerno un continuo di quello visto a Firenze qualche anno fa. Aggiungendo “pepe” ad una stagione che per la Salernitana non sembra trovare pace.

Foto: Instagram Luigi Sepe