Luigi De Laurentiis: “Venderemo il Napoli o il Bari? Difficile sbilanciarsi. Investito tanto nei biancorossi”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per festeggiare il ritorno in Serie B del Bari, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis (figlio di Aurelio) ha parlato della cessione di un club fra i pugliesi e il Napoli, da effettuare entro il 2024: “C’è un ricorso in atto, a proposito della scadenza fissata per la cessione dalle istituzioni del calcio. Fin tanto che certi percorsi non saranno ben illuminati, è difficile sbilanciarsi. Abbiamo investito il massimo in Serie D e in C, ma poi ci hanno tagliato le gambe con l’obbligo di cedere una delle due società calcistiche del gruppo. Mi sembra lampante”.

De Laurentiis prosegue: “La promozione tra i cadetti è un punto di arrivo, ma anche di ripartenza. Ora ci attrezzeremo per essere più forti. Ma, sia chiaro, nessuna città può essere appagata dalla prospettiva di vivere un campionato di mezza classifica. Noi possiamo contare su tifosi fantastici, umano che sognino la Serie A. E poi, sognare è bello. Indimenticabile la festa dei tifosi, tutta quella gente a Latina. E poi quanti ci hanno accolto al ritorno al San Nicola, a notte fonda. Immagini toccanti, emozionanti. In virtù dei suoi tifosi, Bari è una potenza nazionale sul piano della visibilità. A maggior ragione vorrei festeggiare con tutti loro al San Nicola, contro Avellino e Palermo”.

Foto: Twitter personale De Laurentiis