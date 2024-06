Luigi De Laurentiis: “Che mio padre possa dire delle cazzate è ormai un dato di fatto”

Intervenuto in conferenza stampa, Luigi De Laurentiis attacca così suo padre Aurelio, in conferenza stampa: “Hanno fatto male anche a me le sue parole. Mi sono dissociato dalle parole di mio padre, che lui possa dire delle cazzate è ormai un dato di fatto, ma cosa possiamo farci… debbo convivere anche con questo. Ha avuto delle uscite infelici, io non è che voglio giustificarlo perché è ingiustificabile, ma difendeva la multiproprietà. A differenza sua io dico che con noi il Bari non fallirà mai. Amo questo club. Con mio padre siamo in un gruppo di lavoro, ci confrontiamo, ma non possiamo essere sempre d’accordo. Quando entra nella mia sfera lavorativa, dopo tanto impegno, le sue parole diventano dei danni. Tutti abbiamo un padre che può essere scomodo, ma che vogliamo fare…”

Foto: sito Bari