Luigi De Laurentiis: “Il nostro bilancio a Bari è positivo. Il pubblico deve fidarsi del nostro operato”

Luigi De Laurentiis alla vigilia della finale playoff di ritorno tra Bari e Cagliari, ha tirato le somme sulla stagione dei pugliesi: “Provo una grande gioia. Siamo qui a riprova che non abbiamo mai tirato il freno a mano. Abbiamo fatto un film di successo tipo ‘Natale a Barì? Il regista è il nostro allenatore, lo sceneggiatore è il ds Ciro Polito, io sono il produttore di questa stagione, ho cementificato questo gruppo. Il film è notevole. De Sica e Boldi sono Cheddira e Di Cesare, il bomber e il capitano. Se dovessimo vendere il Napoli, il nostro gruppo avrebbe da investire solo sul Bari. Ma è un film che non esiste. Il pubblico dovrà fidarsi del nostro operato, perché abbiamo dimostrato di sapere guidare una macchina complessa come un club di calcio. Il nostro bilancio a Bari è positivo. Siamo partiti dalla serie D, abbiamo ottenuto il salto in B in tre stagioni. Finora siamo andati oltre le aspettative anche dei tifosi, che ci hanno sostenuto e aiutato. Dopo 5 anni ci ritroviamo a giocare la serie A”.

Foto: Twitter personale