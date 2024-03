Luigi De Laurentiis: “Fiducia in Iachini. Crediamo ai playoff”

Intervistato ai microfoni di Telenord, il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, si è espresso sugli ultimi risultati ottenuti, ma non solo: ecco le sue parole: “Contro la Sampdoria abbiamo giocato molto bene, fallendo un rigore e colpendo una traversa. È la dura legge del calcio. I playoff? La classifica è corta e ci sono tante partite davanti, dobbiamo restare uniti e compatti perché secondo me ancora ci si può arrivare. Iachini è arrivato da poco tempo, sicuramente ha già dato una grossa impronta alla squadra. È la persona con cui andare avanti. Aramu? Alcune volte alcuni calciatori hanno difficoltà a performare, ci sono anni in cui emergono difficoltà”.

Foto: sito Bari