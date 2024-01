Luigi Cherubini verso la permanenza a Roma per motivi personali

Il trasferimento di Luigi Cherubini dalla Roma alla Juve dovrebbe non andare in porto. Era un’operazione staccata dal trasferimento in prestito secco e oneroso di Huijsen al club giallorosso, questo era chiaro fin dall’inizio. Ma i due club stavano lavorando sul classe 2004 ed era stato raggiunto un accordo di massima. La novità importante di serata, raccontata da Gianluigi Longari, è che Cherubini quasi sicuramente resterà a Roma per motivi personali.

Foto: twitter Roma