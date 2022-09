L’Uefa permette il lutto al braccio ai Rangers. Non suonerà l’inno della Champions. Ma gli scozzesi vogliono anche l’inno britannico

Le squadre britanniche sono tornate in campo dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre. Questa sera toccherà anche ai Rangers, che sfideranno il Napoli a Ibrox Park. Gli scozzesi hanno chiesto e ottenuto di poter indossare il lutto al braccio e di non far suonare l’inno della Champions prima della partita, cosa che accadrà a ogni partita sul suolo britannico.

Ma i Rangers pretendono altro dall’Uefa, ovvero che venga suonato l’inno britannico prima della gara, al posto dell’inno della Champions. E’ arrivato un no secco, come riporta il Daily Mail, da parte della massima istituzione calcistica europea.

Ma il tutto potrà essere arginato grazie al pubblico, che già si sta organizzando per intonare l’inno, e rendere omaggio alla Regina.

Foto: Instagram the Royal Family