L’Uefa fissa la scadenza: “Risposta entro il 25 maggio sulla ripresa dei campionati”

La UEFA ha imposto un termine ultimo alle 55 Federazioni nazionali, che dovranno prendere una decisione ufficiale sul prosieguo o meno dei rispettivi campionati “entro e non oltre il 25 maggio”. Nella lettera inviata dal presidente Ceferin, si ribadisce la necessità di designare le squadre partecipanti alle prossime coppe europee solo attraverso criteri sportivi, in caso di interruzione dei tornei. L’ultimatum, oltre a mettere a conoscenza il massimo organo calcistico europeo sull’eventuale formato che porterà a termine le competizioni, consentirà di pianificare al meglio il calendario delle coppe europee per la prossima stagione.

Foto: sito ufficiale Uefa