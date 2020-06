L’UEFA annuncia: ad agosto non giocheranno i nuovi acquisti

L’UEFA ha anche comunicato le nuove norme per completare la stagione 2019/2020: “Le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro Lista A per il resto della stagione 2019/20, a condizione che tali giocatori siano già registrati e idonei per il club dall’ultima scadenza di registrazione (3 febbraio 2020 per UEFA Champions League e UEFA Europa League). L’elenco A potrà contenere solo un massimo di 25 giocatori e non sarà possibile per i club registrare i giocatori appena trasferiti.”