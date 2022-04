L’Udinese rinuncia al ricorso al CONI per la gara con la Salernitana. Si giocherà il 20 aprile

Udinese-Salernitana si giocherà regolarmente il 20 aprile, si attende solo l’orario dalla Lega A che in questi giorni verrà comunicato. I friulani hanno rinunciato al ricorso al CONI, la cui udienza era prevista per il 13 aprile. La rinuncia è arrivata oggi, con la firma degli avvocati dell’Udinese (Campoccia, Lubrano e Favella), dopo aver preso coscienza delle memorie difensive della Salernitana (difesa dai professori Fimmanò e Sica e dall’avvocato Chiacchio) che ha letteralmente smontato ogni tesi della parte ricorrente.

Questa la nota del club: “Alla luce di tale documentazione, l’Udinese prende atto dell’effettiva attendibilità della prenotazione effettuata dalla Salernitana. Laddove la società Salernitana avesse presentato tale documentazione nei precedenti gradi di giudizio, la società Udinese avrebbe preso atto e non avrebbe presentato ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Per questo motivo si manifesta la volontà a rinunciare al giudizio in questione”.

Foto: Logo Udinese