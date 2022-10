L’Udinese non muore mai: da 0-2 a 2-2. Monza: 2-0 e terza vittoria di Palladino. Salernitana: 2-1 al 94’ con Dia

L’Udinese non molla mai e compie l’ennesima impresa della stagione. I friulani si confermano in grandissima forma e una squadra con un gran cuore. Sotto 2-0, contro l’Atalanta, la compagine di Sottil rimonta e impatta 2-2 alla Dacia Arena.

Atalanta avanti al 36′ con Lookman, ammonito poi per una esultanza poco sportiva, nei confronti dei tifosi di casa. Il raddoppio nella ripresa con Muriel che insacca su calcio di rigore al 56′. Sembra fatta, i bergamaschi tirano un po’ il fiato, ma l’Udinese non molla. I friulani aprono la gara con Deulofeu al 67′ su calcio di punizione. Primo gol in stagione per lo spagnolo. Il pareggio con Perez di testa al 78′.

Fattore Palladino che continua in casa Monza, alla terza vittoria di fila da quando il tecnico ha sostituito Stroppa, che era ancora a zero punti. Un gol per tempo per battere un brutto Spezia, a segno Carlo Augusto e Pablo Mari.

Infine, all’Arechi, fattore intenro con la Salernitana che ferma l’astinenza di successi vincendo al 95′ 2-1 contro il Verona. Granata in vantaggio con un gol di Piatek, nella ripresa il pareggio di Depaoli al 56′. Al 94′ fa esplodere l’Arechi, Dia. Cioffi sempre più a rischio sulla panchina del Verona. Espulso Radovanovic per i campani.

In classifica, Atalanta al momento prima con 21 punti, in attesa del Napoli impegnato alle 18 a Cremona. Il Monza sale a 9, la Salernitana a 1o, resta a 8 lo Spezia, il Verona a 5.

Foto: twitter Udinese