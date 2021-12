L’udienza per Ferrero posticipata a metà febbraio

Il caso Ferrero continua a tenere banco. L’oramai ex presidente della Sampdoria è ancora in carcere per reati finanziari, ma l’udienza, attraverso un concordato, è stata fatta slittare a metà febbraio, secondo quanto riporta Il Secolo XIX. Foto: sito ufficiale Sampdoria