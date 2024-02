Ludi: “Tenevamo molto a Strefezza, era quello che ci serviva per provare a fare uno step in più”

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato in esclusiva a Sportitalia: “Tenevamo molto all’operazione Strefezza in un ruolo in cui avevamo necessità. Siamo molto soddisfatti, era quello che ci serviva per provare a fare uno step. Tre anni e mezzo di contratto per lui. Siamo soddisfatti, bisogna capire se tutti sono motivati per mantenere il livello di intensità alto”.

Infine: “Campionato? Il Parma ha dimostrato di avere qualcosa in più, speriamo di potercela giocare fino alla fine. Campionato difficile ed equilibrato per tutti”.

Foto: sito Como