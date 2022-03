L’Ucraina chiama Abramovich per assistere ai negoziati con la Russia

Sono iniziati quest’oggi i colloqui di pace fra Ucraina e Russia, nei quali i due paesi belligeranti proveranno a trovare un’intesa per frenare l’escalation militare che prosegue dalla giornata di giovedì. Stando a quanto riportato dal The Jerusalem Post, ai tavoli organizzati in Bielorussia siederà anche Roman Abramovich che, anche a causa dell’inizio del conflitto, ha da poco lasciato la guida del Chelsea, dopo aver guidato i Blues a innumerevoli successi. Il suo nome, infatti, era finito nella lista dei possibili uomini sottoposti a sanzioni in virtù delle sue passate relazioni con Vladimir Putin.

Sarebbe stata proprio l’Ucraina a richiedere la sua presenza per assistere ai tavoli, in virtù dei legami che Abramovich intrattiene sia con il paese attaccato che con la Russia.

Foto: Twitter Chelsea