Lucioni: “Vogliamo conquistare la A. Servono continuità e concentrazione”

Il difensore del Palermo, Fabio Lucioni ha parlato così dal ritiro della squadra a Livigno con uno sguardo anche alla passata stagione. Queste le sue parole: “Credo che l’asticella debba inevitabilmente essere alzata qua in ritiro, vedo applicazione e abnegazione da parte di tutti. Possiamo fare un campionato all’altezza della squadra che siamo. Dionisi? Ci sta dando compiti ben precisi in base alle nostre caratteristiche, poi è normale adesso avere gambe che vanno un po’ meno visto che sono solo tredici giorni che stiamo lavorando e i carichi si fanno sentire. Dionisi è un allenatore diretto ed esigente, ogni allenatore ha la propria idea di gioco, credo che la prerogativa sia quella di cercare di imporre il nostro gioco. Non è cambiato il modo di iniziare l’azione, cerchiamo soluzioni in base alla pressione degli avversari. La Serie B è un campionato che quando pensi di vincere ti accorgi che ci sono tante curve. L’anno scorso siamo scivolati troppe volte e non abbiamo avuto continuità, ora dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti e avere più concentrazione per alzare l’asticella”. Spazio poi agli obiettivi in questa stagione: “Arrivare dietro la seconda non mi dà soddisfazioni, mi auguro di non affrontare i play off anche perché l’ambizione della società è chiara a tutti e la voglia di conquistare la Serie A anche, credo che si stiano facendo le cose nel migliore dei modi. Nel calcio poi non ci sono cose scontate, dobbiamo dare il massimo in ogni allenamento, non accontentarci e dare il massimo per una piazza esigente che merita altri palcoscenici”.

Foto: sito Palermo