Fabio Lucioni a un passo dal Palermo. Non da oggi o ieri, ma da oltre 10 giorni quando il difensore aveva dato – come anticipato – la priorità al club rosanero. Dopo essere rientrato al Lecce per fine prestito, reduce da un’altra promozione conseguita con il Frosinone, adesso Lucioni è pronto per un’altra ambiziosa esperienza con la maglia del Palermo.

Foto: Instagram Frosinone