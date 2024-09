Lucio: “Inzaghi è un grande innovatore. Acerbi si completa bene con Pavard e Bastoni”

L’ex difensore dell’Inter, il brasiliano Lucio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e ha commentato il momento in casa Inter.

Queste le sue parole: “Grande prova dell’Inter a Manchester. Quante squadre sono capaci di andare là e giocare in quella maniera? Quando dico giocare, intendo sia difendere che attaccare. In casa del City può capitare di perdere e spesso si subisce almeno un gol, e invece l’Inter è uscita alla pari contro una delle più forti squadre d’Europa”.

Il centrale brasiliano ha poi analizzato la prestazione di Francesco Acerbi: “Il difensore si fa solo così, bisogna farsi valere anche fisicamente. Come dire, qui non si passa! Acerbi si completa bene pure con Pavard e Bastoni: rispetto a lui, gli altri ai lati giocano più la palla e vanno in attacco, ma quando c’è da chiudersi in alcuni momenti delle partite lo fanno benissimo. Ad esempio, non era facile resistere negli ultimi minuti contro il City che premeva forte. Se funzionano così insieme è merito di tutta la squadra e del sistema che si è inventato Inzaghi.

Ho giocato più contro suo fratello, non ho avuto mai il piacere di parlare con lui. Da quello che riesco a vedere da qua, Simone fa parte della grande tradizione di allenatori italiani ma è anche un innovatore. Ha un’ottima organizzazione tattica, gli piace molto uscire con la palla, e poi ha capacità di fare gruppo. La mia Inter è proprio in buone mani”.

Foto: Instagram personale