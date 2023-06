Lucio sulla finale: “Lavorare sodo sul campo per realizzare un grande sogno!”

Anche Lucio si è aggiunto al coro di eroi del Triplete che hanno mandato un messaggio all’Inter per la finale di Champions League. “Vi auguro tanta fortuna e tanta determinazione per questa finale, affinché l’Inter possa alzare ancora una coppa prestigiosa come la Champions: bisogna essere equilibrati, sognare e lavorare sodo sul campo per realizzare questo grande sogno! Forza Inter sempre”

Foto: Lucio Instagram