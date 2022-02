Lucescu: “Non lascerò Kiev per tornare in Romania. Non sono un codardo”

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato a Fanatik dopo gli attacchi russi in Ucraina: “Tutta l’attività sportiva in Ucraina è stata sospesa per 30 giorni. Non lascerò Kiev per tornare in Romania, non sono un codardo. Spero che queste grandi persone senza cervello fermino questa guerra. Non ho mai pensato che fosse possibile”, ha detto il tecnico con un passato molto importante in Ucraina.

FOTO: Twitter Dinamo Kiev